KUULA | Kristi Rebane: Erasmuse kultuuriline kogemus on midagi enamat kui turismireis

Huvi prantsuse keele vastu on Rebasel olnud lapsest saadik ja naerdes meenutab ta, et ega tal kodus väga muid variante ka jäänud. Igatahes on keeleõpe kujundanud tema haridusteed ja Prantsusmaa oli ka koht, kus ta käis Erasmuse raames õppimas – suisa kahel korral.

„Läksin Tartus ülikooli õppima ja hakkasin seda Erasmuse asja ajama juba esimesel aastal,“ ütleb ta. Sihtkohaks sai Lyon. Juttu tuleb ka sellest, mida linnas kindlasti vaadata võiks. Rebane teadis küll, et ühiselamusse ta elama minna ei taha hoidumaks sellest, et satub suhtlema pigem inglise keeles. Pärast mõningaid ootamatusi õnnestuski tal prantslastega ühte korterisse kolida. „Kui ma täna teeks midagi teistmoodi, siis ilma koduta ma kuhugi kaugele minna ei julgeks,“ muigab ta. Aga – lõpuks läks kõik ikkagi väga hästi.

Erasmuse kultuuriline kogemus on ikkagi midagi muud, kui käia turismireisil, leiab naine. „Iga päev saab natuke midagi uut enda jaoks. Ja need sõprussuhted jäävad ka kauemaks kui vahetusaasta. See kogemus rikastab inimese maailmapilti niivõrd tohutult,“ soovitab Rebane kindlasti ka neil, kes kahtlevad, see teekond ette võtta.