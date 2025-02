Redmi Watch 5 – väga suur ekraan, rohkesti funktsioone ja meeldivaid üllatusi

Lühidalt erinevustest

Esmapilgul ei pruugi uus Redmi Watch 5 eelmisel aastal esitletud kellast Redmi Watch 4 oluliselt erineda, kuid uusimal mudelil on 2,07-tolline AMOLED-ekraan, vanemal mudelil aga 1,97-tolline ekraan. Redmi Watch 5 kella maksimaalne ekraani heledus on oluliselt suurem – 1500 nitti, aga Redmi Watch 4 maksimaalne ekraani heledus on 600 nitti. Ekraani värskendussagedus jäi samaks – 60 Hz, kuid eraldusvõime on palju suurem – 514 x 432 pikslit (eelmisel mudelil: 450 x 390). Hinnavahe on aga napp: Redmi Watch 4 maksis esitlemise ajal umbes 99 eurot, Redmi Watch 5 maksab umbes 109 eurot.

Vaatamata suurele ekraanile istub Redmi Watch 5 väga kenasti randmel, sest selle korpuse alumiiniumraamid on üsna õhukesed ning kell ise on väga kerge, kaaludes vaid 33,5 g ja seda on randmel vaevalt tunda. See ei sega teil kunagi sportimist, te koguni unustate joostes või treenides, et see teil randmel on.

On veel üks nüanss, mis kõigile meeldib – Redmi Watch 5 ei karda märjaks saada, näiteks võib seda vihmaga kanda. Paljud kellad ei taha märjana reageerida ekraani puudutusele ega libistamisele, aga sellel kellal töötab puuteekraan hästi ja jääb ka vihmaga tundlikuks. Üleüldse on selle kella ekraan väga suur, hele ja kõik on selgelt nähtav.

Kella korpuse küljel on roostevabast terasest kroonkruvi, millega saab seadet juhtida ilma ekraani puudutamata, kuid puudub lisanupp, mille abil saaks sellele määratud konkreetse rakenduse kiiresti käivitada.

Redmi Watch 5 värvused