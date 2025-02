„Ka seda, et inimene tunneb end hästi ja saab arstikabinetis teada, et elada on vähe, tuleb ette.“ Kuidas näeb välja surm?

Soovimatus surmast rääkida takistab ravimatu haigusega inimestel elada ja surra väärikalt. See mõjutab suuresti nii surijatesse suhtumist kui ka nendele antava abi kvaliteeti. Ühiskonnas on levinud arusaam, et kuna lõppstaadiumis haigusega patsiendid tekitavad meis kaastunnet ja haletsust, siis saavad nad ka kõrgetasemelist hoolt.

See on sageli ainult osa tõest. Kultuuriantropoloogid ja sotsioloogid seevastu on täheldanud, et eri ühiskondades ignoreeritakse surma ja suremisega seotud probleeme. Ühiskond ei tõrju surmateemat mitte ainult psühholoogilise ebamugavuse tõttu, vaid ka majanduslikel põhjustel. Kõik, mis on ebameeldiv, müübib turul halvemini kui meeldiv. Kui mingilt probleemilt pole eriti võimalik kasumit teenida, jääb see lihtsalt kõrvale.