„Piisab viiest kuni seitsmest.“ Prantslaste Mirage’id muudavad okupantide elu raskemaks. Millega need venelasi ähvardavad?

Esimesed Prantsusmaalt saadud Dassault Mirage 2000-5 hävitajad jõudsid Ukrainasse. Need hävitajad on kohandatud kandma SCALP-EG / Storm Shadow’ tiibrakette, mida Prantsusmaa on samuti Ukrainale üle andnud. Nende saabumine laiendab Ukraina õhujõudude sügavate löökide andmise võimet kriitilisel hetkel, kui Ukraina maaväed seisavad silmitsi Venemaa ülekaaluga idarindel. Ukraina õhujõudude prioriteet on hävitada Vene juhtimispunkte, et häirida vaenlase vägede tegutsemise koordineerimist ja anda Ukraina vägedele maa peal paremad võimalused.