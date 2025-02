Laadimisärevus: moodne haigus, mis tabab elektriautoga sõitjaid

Kui varem rääkisid elektriautojuhid peamiselt sõiduulatuse ärevusest (ehk kartusest, et aku tühjeneb enne sihtpunkti jõudmist), siis nüüd on tekkinud uus probleem – laadimisärevus. Kas laadija on töökorras? Kas see on vaba? Kas hind on mõistlik või maksad elektri eest sama palju kui gurmeerestorani õhtusöögi eest? Need küsimused kummitavad üha rohkem elektriautode kasutajaid.