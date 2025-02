Teadlased uurisid välja, kas naised on tõepoolest oluliselt jutukamad kui mehed

Uus uuring näitab, et naised räägivad oma elu teatud perioodil rohkem kui mehed, kuigi varasemad uuringud on näidanud, et päevane sõnade arv on mõlema soo esindajatel sarnane. Arizona ülikooli teadlased avastasid, et vanuses 25–65 räägivad naised keskmiselt 3000 sõna päevas rohkem kui mehed, samas kui teistes vanuserühmades sellist erinevust ei ilmnenud. Uuring analüüsis 22 eri uuringu andmeid, hõlmates rohkem kui 2000 inimest neljast riigist.

Teadlased usuvad, et see erinevus võib olla seotud sellega, et naised on enamasti peamised lapsekasvatajad, mistõttu nad räägivad rohkem lastega. Samas ei näita andmed, et bioloogilised tegurid, näiteks hormoonid, mängiksid selles määravat rolli, kuna erinevus ei ilmnenud nooremas täiskasvanueas ega hilisemas elus.

Lisaks avastati uuringus, et inimeste üldine jutukus on aja jooksul vähenenud. Kui 2005. aastal rääkis inimene päevas keskmiselt 16 000 sõna, siis 2018. aastaks oli see langenud 13 000-ni. Teadlaste hinnangul võib selle taga olla digisuhtluse kasv, näiteks sõnumite ja sotsiaalmeedia kasutamine, mis asendab suulist suhtlust.

Vaatamata sellele, et naised räägivad teatud eluperioodil rohkem, on individuaalsed erinevused suuremad kui soolised. Näiteks uuringu kõige vähem jutukas osaleja, meesterahvas, rääkis vaid 100 sõna päevas, samas kui kõige jutukam osaleja, samuti meesterahvas, rääkis üle 120 000 sõna päevas. Teadlaste hinnangul on sotsiaalne suhtlus tervise jaoks sama oluline kui uni ja füüsiline aktiivsus. Selle mõistmiseks arendatakse uut tehnoloogiat, mis mõõdab inimese igapäevast suhtlusaega.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada