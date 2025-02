„Vaja on hävitada need, kes on juba kurnatud.“ Ukraina väed on alustanud kogu rindel vasturünnakuid. Mida need annavad?

Ukraina on hakanud aktiivselt vasturünnakuid korraldama, püüdes pidurdada Venemaa pealetungi ja luua paremad eeldused võimalikeks rahuläbirääkimisteks, kirjutab Le Figaro. Kuigi Moskva on Donbassis edasiliikumist jätkanud, on Ukraina suutnud mitmel rindel Venemaa tempot aeglustada ja isegi mõnes piirkonnas venelased tagasi tõrjuda. Viimastel kuudel on olnud Vene vägede edasitung märgatavalt aeglasem kui enne. Kui novembris vallutati 714 ruutkilomeetrit, siis detsembris oli see näitaja 416 ja jaanuaris kõigest 331 ruutkilomeetrit. Venemaa saavutas siiski mõningaid edusamme, näiteks hõivas Toretski ja Kurahhove. Kuid Ukraina kaitseliinid püsivad ja üha enam panustatakse lokaalsesse vastutegevusse, mis takistab Vene armee edenemist.

Üks märkimisväärsemaid vasturünnakuid toimus Kurski oblastis, kus Ukraina suudab hoolimata Venemaa pealetungist endiselt edu saavutada. Kui augustis vallutasid Ukraina väed seal üle 1000-ruutkilomeetrise ala, siis Venemaa on järk-järgult suutnud seda kahandada umbes 430 ruutkilomeetrini. Viimastel nädalatel on ukrainlased siiski taas initsiatiivi haaranud, edenedes Kurski oblasti lõunaosas ja hõivates väiksemaid külasid. See piirkond on Ukraina jaoks strateegiliselt oluline, sest see võib olla osa tulevaste rahuläbirääkimiste tingimustest, nagu vihjas ka president Volodõmõr Zelenskõi.