FOTO | James Webbi teleskoop tegi selgeks, kuidas tolmust uued planeedid moodustuvad

James Webbi teleskoop on tuvastanud tolmust noore planeedi tekkimise protsessi Herbig-Haro 30 (HH 30) piirkonnas, mis asub 450 valgusaasta kaugusel Maast Sõnni tähtkujus. See objekt on gaasi- ja tolmupilv, mis ümbritseb noort tähte, mis on varjatud tiheda tolmukettaga. Tähe võimsad tuuled põrkuvad ümbritseva gaasi ja tolmuga, tekitades lööklainete kuma. Webbi teleskoobi erakordne tundlikkus võimaldas tuvastada isegi bakterite suuruseid tolmuosakesi, mis aja jooksul liituvad, moodustades esmalt kruusa ja hiljem planeedi. Varasemalt oli seda objekti jäädvustanud Hubble’i teleskoop, kuid Webbi teleskoop andis esmakordselt võimaluse uurida tolmujaotust ketta enda sees. Webbi, Hubble’i ja ALMA raadioteleskoopide andmete kombineerimine andis teadlastele tervikliku ülevaate planeetide moodustumise varasest etapist.