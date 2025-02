Elon Musk: ma ei kavatse TikToki ära osta

Miljardär Elon Musk ütles, et ta ei ole huvitatud populaarse lühivideorakenduse TikToki ostmisest, mida Ameerika Ühendriigid on püüdnud selle Hiina omaniku ByteDance’iga seoses riikliku julgeolekuga seotud murede tõttu keelustada.

Muski jaanuari lõpus tehtud kommentaarid avaldas laupäeval veebis Saksa meediafirma Axel Springer SE alla kuuluv The WELT Group, mis korraldas tippkohtumise, kus Tesla juht osales videokonverentsil.

„Ma ei ole teinud pakkumist TikTokile,“ ütles Musk nädal pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et on avatud sellele, et Musk ostaks ByteDance’ile kuuluva rakenduse, kui ta seda sooviks.

„Mul ei ole mingeid plaane, mida ma teeksin, kui mul oleks TikTok,“ ütles Musk, lisades, et ta ei kasuta lühivideorakendust isiklikult ja ei ole rakenduse formaadiga kursis.

„Ma ei kibeldu TikToki omandama, ma ei osta üldiselt ettevõtteid, see on üsna haruldane,“ ütles Musk, lisades, et tema sotsiaalmeediaplatvormi Twitteri, mis nüüd kannab nime X, miljardi dollari eest omandamine oli ebatavaline. „Tavaliselt ehitan ma ettevõtteid nullist,“ ütles Musk.

President Trump allkirjastas pärast ametisse astumist korralduse, mille eesmärk on lükata edasi populaarse lühivideorakenduse keelu jõustamine.

ByteDance’ile anti jaanuaris tähtaeg, et müüa TikToki USA varad või seista silmitsi USA keeluga, pärast seadusandjate muret, et rakendus kujutab endast riigi julgeolekuriski, sest Hiina võib sundida ettevõtet jagama oma USA kasutajate andmeid. TikTok on eitanud, et ta on jaganud või kavatseb kunagi jagada USA kasutajate andmeid.

Apple ja Google ei ole pärast USA seaduse jõustumist TikTokit oma rakenduste poodidesse tagasi võtnud. TikTok teatas reedel, et lubab USA Androidi kasutajatel laadida alla ja ühendada rakendust oma veebisaidil pakettide kaudu, püüdes sellega mööda hiilida riigis populaarsele platvormile kehtestatud piirangutest.