TikTokis levivad võltsitud videod Saksa paremäärmusliku erakonna toetajate kogunemistest

Erinevate AfD toetajate postitatud videod koosnevad rahvahulkadest, millele on lisatud pealkirjad, mis väidavad, et need esindavad sadu tuhandeid inimesi, kes olid paremäärmusliku partei toetuseks kogunenud.

Lihtse TikToki otsinguga märksõnadega „pro-AfD“ ja „protest“ leiab hulga selliseid videoid.

Euroverify ajas videod läbi rea tehisintellektipiltide detektorite. Kuigi paljud videod ei ole tehisintellekti abil loodud, ei ole tegemist AfD-meelsete meeleavaldustega, vaid on võetud muudelt üritustelt, sealhulgas erakonna vastastelt protestidelt. Mõne TikToki video puhul näitasid AI-helidetektorid, et heliriba on manipuleeritud.

Ühes videos olevad ülesvõtted näivad pärinevat 2024. aasta jaanuari protestist Hamburgis, kui kümned tuhanded inimesed marssisid paremäärmuslaste vastu, mitte aga AfD poolt.

Protestid toimusid avaliku pahameele tõttu, mis tulenes Kirde-Saksamaal toimunud paremäärmuslike rühmituste salajase kohtumise avalikustamisest.

Kõneluste keskmes oli plaan, kuidas miljonid sisserändajad - sealhulgas need, kellel on Saksamaa kodakondsus - võiks süstemaatiliselt ümber paigutada teise riiki, kui need rühmitused peaksid võimule tulema.

Väidet, et videod on võltsitud, toetab ühtlasi teadmine, et viimastel nädalatel ei ole toimunud AfD väliüritusi, kus oleks osalenud sadu tuhandeid inimesi.

Eelmisel nädalavahetusel läksid Saksamaal küll kümned tuhanded inimesed tänavale - kuid selleks, et protestida paremtsentristliku Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juhi Friedrich Merzi ja tema parlamendi ettepaneku vastu rangemate rändereeglite kohta. Ettepanekut toetas AfD, mis osutus paljude sakslaste jaoks punaseks jooneks.

Mis puutub AfD kogunemistesse, siis detsembris kogunes 3500 toetajat - mitte sadu tuhandeid - Magdeburgi jõuluturu rünnaku järgsele mälestusüritusele. Rünnakus, mille sooritas Saudi Araabia päritolu arst, kes oli internetis toetanud paremäärmuslikke narratiive, hukkus kuus inimest ja üle 200 sai vigastada.