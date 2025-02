REPORTAAŽ | Kuidas me 16,8-meetrise saunaga Ukrainasse sõitsime

Enne Ukraina piirile jõudmist pidasime kohalikus tanklas maha kiire, kuid kõhtu täitva strateegiakoosoleku, et arutada, kuidas piiri võimalikult sujuvalt ületada. See oli oluline, et kõik detailid läbi rääkida ja ees ootavaks valmis panna nii palju kui võimalik. Siimu (Siim Nellis, HUUM - meie peamine projektijuht) poolt ette valmistatud ja pakkidesse seatud dokumendihunnikud said saatuslikuks nii mõnelegi puule…

Soe saun ja puhtad riided ei ole lihtsalt luksus. Need on hindamatud, et leevendada kurnatust ja hoida vaimu erksana. Isegi väike hetk leiliruumis võib anda uue jõu keerulisele päevale vastu astuda. Just seda tahame meie, MTÜ Saunad Ukrainasse , pakkuda, viies rindele tervet üksust teenindada suutvaid saunakomplekse.

Pealelõunal jõudsime Kiievisse ja alustasime kohe oma saunaautole ja saateautodele sobiva parkimiskoha otsingut. Võite ette kujutada, kui lihtne on linnas ringi liikuda ligi 17 meetri pikkuse saunakompleksiga – see oli omaette väljakutse. Kui lõpuks koha leidsime, korjasime autodest vajalikud asjad kokku ja jätsime sõidukid sinna.

Hommikul tervitas meid kaunis päikesepaiste – kahjuks viimast korda nendel päevadel. Kui juba ilmanähtustest rääkida, siis minu jaoks oli esmakordne kogemus näha ilmateate äpis hoiatust, et õhukvaliteet on ebatervislik.

Kella 16 paiku jõudsime lõpuks sihtriiki. Ukraina! Hilise pealelõuna tõttu pidime aga tõdema, et Kiievisse me enne komandanditundi ei jõua. Seetõttu veetsime öö Rivne lähedal Geography hotellis, mille tubade avarus ületas kõigi ootusi.

Üllatav oli näha, kui hästi kohalikud komandanditundi järgivad. Enamik söögikohti suletakse kell 22, mõned üksikud kell 23. Kui me kella 23 paiku tagasi hotelli poole jalutasime, nägime tänavatel vaid üksikuid inimesi ja käputäit autosid. Südaööks peavad aga ka kõik viimased uitajad nelja seina vahele jõudma. See vaikus ja rahu linna peal olid võrreldes päevase meluga justkui teine maailm.

Kui olime end tubadesse sisse seadnud, suundusime sööma rohelist borši. See on mitmeid kordi Ukrainas käinud Siimu lemmiksupp, mida kõik hea turundustöö tõttu proovida soovisid. See hetk oli ka meile kõigile võimalus korraks kergendatult hinge tõmmata – tehtud! Saun on Kiievis!

Hotelli ebaühtlast ülalpidamist saime tunda ka tubades. Mõned meist kurtsid, et tuba on liiga kuum, samas kui teistel oli külm. Mina magasin kolm ööd dressides, kapuuts peas ja kolm tekki peal. Kuigi mu tuba pakkus vaadet paleele (ideaalne aines mu sotsiaalmeedia-sisuloomele!), kehtisid ranged piirangud – fotosessioonid aknal ja rõdul olid keelatud, eriti alates komandanditunni algusest.

Hotell ise oli muljetavaldav, 13 korrust ja esmapilgul suursugune ilme. Ent järgmisel hommikul hommikusöögi ajal selgus, et peale meie oli seal ööbimas veel vaid mõni üksik inimene. Muuhulgas ka Bolti juhid vältivat hotelli selle asukoha tõttu, kuna turvareeglid muudavad parkimise ja ligipääsu keeruliseks. See oli kummaline kontrast hotelli suuruse ja tegeliku külastatavuse vahel.

Seejärel suundusime hotelli, mis kandis nime „Kiiev“. Hotelli asukoht oli väga eriline – põnevate valitsushoonete kõrval. See tõi aga kaasa omajagu turvameetmeid: suur osa parkimiskohtadest oli turvalisuse kaalutlustel suletud ja maja kõrval oli ööpäevaringne relvastatud valve. Tajusime seda kohe, kui jäime hetkeks oma saatebussiga hotelli ette seisma – ootamaks kinnitust, et saame sisse registreeruda. Relvastatud mehed astusid kohe juurde, küsisid meie ootamise põhjuse ja palusid bussi edasi liigutada.

Mulle meenus, kuidas sotsiaalmeedias korra kahtluse alla seati, kas rindele on üldse sellist „luksust“ nagu saun vaja. Kulutagu me raha millelegi praktilisemale. Pärast võitlejate lugusid kadus minus igasugune kahtlus. Nad rääkisid, et vahel pääseb pesema vaid korra kuus. Kujuta ette – kuu aega järjest märjad, niisked, külmad riided ja kehv hügieen? Mis see teeks Sinu tervise ja emotsionaalse heaoluga? Sellistel hetkedel mõistad, kui oluline on anda midagi, mis aitab neil taastuda ja edasi minna.

Vahetult enne hotelli jõudmist kuulsime esimest korda õhuhäiresireene. Õnneks olime hotellile piisavalt lähedal ja saime kiiresti sisse minna. Turvamees ütles, et varjendisse pole seekord vaja liikuda, kuid näitas kätte, kus see asub.

Liikumise tegi keeruliseks ka see, et suletud teelõike ei olnud Google Mapsis märgitud. Nii esimese kui ka järgneva päeva jooksul leidsime end korduvalt tiirutamas ja läbipääsu otsimas. Sellest loogikast ma päris täpselt aru ei saanud – kui keegi sooviks pahatahtlikult infot koguda, saaks ta ju lihtsalt saata kellegi Kiievis kõndima ja kõik vajalikud suletud lõigud üle vaadata. Ka meie teadsime teiseks päevaks juba üsna täpselt, millised teed on avatud ja millised suletud.

Samas oli jahmatav kuulda tehase omaniku Romani lugusid igapäevasest ebakindlusest töötajate osas. Ta rääkis, kuidas kunagi ei tea, kas hommikul tööle jõudes avastad, et mõni meestöötaja on ette teatamata rindele kaasa võetud. See tuletas teravalt meelde sõja reaalsust, mis mõjutab mitte ainult otseselt sõjaga seotud elukutseid, vaid ulatub sügavalt ka igapäevase ettevõtluse ja tööelu valdkondadesse. Rääkimata pereelust.

Päeva lõpetasime kohalikus tuntud restoranis. Seal lähedal asuv laste mänguväljak, mis oli saanud pommitabamuse, tuletas valusalt meelde sõja reaalsust. Meiega ühinesid ka Ilmar Raag ja kaks Eesti meest, kes on juba mõnda aega rindel võidelnud. Nende lood olid kohati jahmatavad, kuid üks oli selge – need mehed pole rindel mitte raha ega kuulsuse, vaid vabaduse nimel. Nii Ukraina kui ka Eesti!

Pärast ametlikke pildistamisi ja filmimisi, mis jõudsid ka TV3 Seitsmestesse uudistesse, tutvustasid meie mehed saunaauto toimimise põhimõtteid. Kui kõik võtmed, paberid ja vajalikud teadmised olid üle antud, oli aeg lahkuda. See hetk oli minu jaoks kibemagus – meie suundusime tagasi sooja hotelli, nemad aga külmale rindele. Samas see soe naeratus ja tänutunne, millega meid teele saadeti, täidab südant siiani.

Õhtul kohtusime teiste seas ka Ando Rehemaa ja Lauri Luhtiga, kes seisavad Eesti saatkonnas hea Ukraina ja Eesti suhete ning koostöö eest. Hiljem selgus aga, et eesti keelt on Kiievis veelgi rohkem kuulda – tänu sotsiaalmeediale saime teada, et Eestis tuntud lektor ja retkekorraldaja Mart Reimann viibib samuti linnas. See avastus päädis ühise õhtusöögiga.

Restorani sulgemisel kohtusime täiesti juhuslikult veel nelja eesti mehega, kes Ukrainas ettevõtlust arendamas, kuid teevad seda Soome kaudu. Kui öeldakse, et igas sadamas on vähemalt üks eestlane, siis Kiievis saime tõdeda, et sadama puudumisel ajab asja ära ka linn.

Päev 6 | Viimane päev Kiievis

Teate seda tunnet, kui puhkus hakkab lõppema ja kuigi võiks viimast võtta, on mõtted juba lahkumisel? Me ei olnud küll klassikalisel puhkusereisil, kuid viimane päev sihtkohas on alati natuke teistsugune.

Hommikupoolikul tutvusime koos Taneliga (Tanel Kuningas) kohaliku kaubandusega. Tahtsime külastada ka Kiievi olümpiastaadionit, kuid pärast täiemahulise sõja algust ei lubata sinna enam turiste. Olgu siinkohal ka kohe öeldud, et kuigi enamik räägib Ukraina sõjast alates 2022. aastast, siis tegelikult algas see juba 2014. aastal. Ärme seda unusta!

Kaubandusest rääkides oli huvitav näha, kuidas paljud ärid on sõna otseses mõttes maa alla kolinud – maa peal on lihtsalt vähem pinda, kui oleks müüjaid. Meie eesmärk oli leida pereliikmetele midagi vahvat kaasa, kuid tõdesime, et valdav osa nii söögist kui mänguasjadest on äravahetamiseni sarnane Eestis müüdavale. See Milka šokolaadi efekt, mis kümmekond aastat tagasi nii eriline tundus, on nüüdseks kadunud.

Mis tunne on tappa?

Enne öörongile minekut testisime veelkord rohelist borši ja kuulasime vaprate eesti sõdurite jutte. Küsisin neilt, millest rindel enim puudus on, ja vastused olid üllatavalt argised – korralikud labidad ja kirkad. Kuna nemad keskendusid droonide hävitamisele, oli neile oluline ka hea jõudlusega sülearvuti.