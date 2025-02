Teadlaste ennustus: asteroid Bennu võib Maaga kokku põrgata juba 2182. aastal

„Tõenäosus, et Bennu-suurune asteroid tabab Maad, on üsna väike, 0,037%. Kuigi see on väike, oleks võimalik mõju väga tõsine ja tooks tõenäoliselt kaasa meie planeedil massilise pikemaajalise toidupuuduse ja kliimatingimused, mis sarnaneksid vaid mõne viimase 100 000 aasta suurima vulkaanipurske puhul täheldatud olukorraga,“ ütles Timmermann. „Seega on oluline mõelda riskile.“