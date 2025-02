„Vene sõjamasin on kurnatud.“ Venemaa pealetung on takerdunud. Miks see nii läks ja kui kauaks?

Viimastel kuudel on Venemaa pealetung Ukrainas oluliselt aeglustunud. Veebruari alguses langes rindel kokkupõrgete arv viimase poole aasta madalaimale tasemele. Kuigi Vene armee jätkab aktiivselt rünnakuid, on nende edasiliikumine paljudes kohtades peaaegu seiskunud.

Selle põhjuseid on mitu. Üks tegur on ebatavaliselt soe talveilm, mis on muutnud Ukraina maastiku raskesti läbitavaks. Plusskraadid ja tugev udu on halvanud vaatlusdroonide kasutamise ja muutnud pinnasteed läbimatuteks porimülgasteks, kus rasketehnika kinni jääb. Samal ajal on Ukraina armee kasutanud seda aega oma üksuste taastamiseks ja armee struktuuri ümberkorraldamiseks.