Enefit Greeni juhatuse liikme soovitus noortele: alustamine on kõige tähtsam!

Oma praeguses töös Enefit Greeni juhatuse liikmena, kus meeskond vastutab igapäevase tootmistegevuse tagamise ja varade haldamise eest viiel koduturul, leiab ta nii väljakutseid kui ka põnevaid võimalusi. „Meie tegevus hõlmab mitut riiki ja erinevaid kultuurilisi keskkondi, mis teeb töö mitmekesiseks. Sektori kiire areng, uued tehnoloogiad ja muutuvad regulatsioonid nõuavad kiiret otsustusvõimet. See teeb töö väljakutsuvaks, aga ka väga motiveerivaks,“ selgitab ta rahulolevalt. „Samuti on mul võimalus panustada järelkasvu arengusse, mis on valdkonna kestlikkuse seisukohalt kriitilise tähtsusega. Käin ise koolides noortele taastuvenergeetikat tutvustamas ning olen Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni hariduse töögrupi liige. Seal oleme viimastel aastatel tegelenud ja panustanud Eestis esmakordselt elektrituulikute tehnikute õppe käivitamisse Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ja Kuressaare Ametikoolis.“

Väljakutseid jätkub aga piisavalt. Kaasiku kinnitusel on Enefit Greenil keskne roll Eesti ja Baltikumi taastuvenergia eesmärkide saavutamisel, kuna ollakse piirkonna üks juhtivaid taastuvenergia tootjaid ja arendajaid. „Meie ülesanne on tagada, et roheline energia muutuks peamiseks elektritootmise allikaks, aidates samal ajal kaasa energiajulgeolekule ja CO₂ heite vähendamisele.“

Oodatud tulemuste saavutamiseks on vaja veelgi efektiivsemalt kasutusele võtta võtmetehnoloogiad: digitaliseerimine, masinõpe ja suurandmete analüüs. „Enefit Greenis oleme neid lahendusi juba rakendanud, et optimeerida tootmist ja parandada töökindlust. Üheks suureks edasiminekuks on keskse 24/7 toimiva monitoorimis- ja juhtimiskeskuse loomine, mis võimaldab reaalajas hallata meie tuule- ja päikeseparke,“ selgitab Kaasik. „Samuti aitavad masinõpe ja andmeanalüüs tuvastada hooldusvajadusi senisest varem ning optimeerida energiavooge, muutes süsteemi paindlikumaks ja usaldusväärsemaks.“ Enda karjääriredelile tagasi vaadates leiab ta, et kõige tähtsamad on alati olnud tugev meeskond ja koostöö. „Suuri projekte ei vii ellu üksinda,“ on mees veendunud. „Samuti olen õppinud, et väljakutsed on sageli parimad võimalused kasvamiseks.“