Energeetik Venemaa energiasüsteemist lahtiühendamisest: ärevus on mõttetu, Eesti on valmis kõikideks stsenaariumiteks

Alustame ühest spetsiifilisest positiivsest asjaolust. Umbes viis aastat tagasi, kui tekkisid mured võimalike Venemaa rünnakute pärast, viidi läbi suur töö kriitilise infrastruktuuri, sealhulgas elektrigeneraatorite süsteemi korrastamiseks. Paljud koolid ja teised rahvarohked asutused hankisid või uuendasid vajalikke seadmeid. Ka mina veetsin toona mitu kuud intensiivselt töötades, koostades hinnapakkumisi ja tehes vajalikke tehnilisi arvutusi. See ettevalmistus on teinud meie elu märkimisväärselt turvalisemaks ja taganud, et oleme praegu aset leidvate sündmuste jaoks hästi valmis.