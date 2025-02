Kuidas tehisintellekt aitab lugeda kadunud tekste: söestunud papüürustest kuni antiikfilosoofide teosteni

Teadlased on saavutanud märkimisväärseid edusamme kaotatud tekstide lugemisel, kasutades selleks tehisintellekti ja uuenduslikke skaneerimistehnoloogiaid. Üks tähelepanuväärsemaid projekte on seotud Herculaneumi papüürustega – need olid sajandeid olnud loetamatud, sest Vesuuvi vulkaanipurse 79. aastal pKr süütas ja kahjustas neid nii tugevalt, et nende lahtirullimine on füüsiliselt võimatu. Tänu röntgenkiirgusele ja tehisintellektile on teadlastel nüüd võimalik nende papüüruste sisu taaselustada ilma neid kahjustamata.

Protsess toimub sünkrotroni abil – see on võimas osakeste kiirendi, mis võimaldab teha ülitäpseid skaneeringuid ja luua papüürustest 3D-rekonstruktsioone. Järgmine samm on nende tekstikihtide eristamine ning seejärel digitaalselt „lahti rullimine“. See on keeruline ülesanne, sest nii papüürused kui ka musta süsiniku baasil tehtud tindijäljed on väga sarnased. Tehisintellekt aitab teadlastel tuvastada mustri ja leida sealt peidetud teksti. Esimesed tulemused on julgustavad – teadlased on veendunud, et kogu papüürus on tihedalt täis kirjutatud ning nende meetod võimaldab selle sisu järk-järgult selgeks teha.