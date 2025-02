Venemaa mehhaniseeritud üksused on kaotanud soomusmasinaid kiirusega umbes 6000 ühikut aastas, seda on mitu korda rohkem kui Venemaa sõjatööstus suudab toota. Kuigi Venemaa tehased toodavad aastas ligikaudu 200 uut BMP-3 jalaväe lahingumasinat, 90 T-90M tanki ja mitusada BTR-82 soomukit, ei suuda see kompenseerida rindejoonel hävitatud masinate hulka. Aastaid on Venemaa lootnud oma külma sõja aegsetele varudele, et kompenseerida kaotusi, kuid need reservid hakkavad ammenduma. Paljud vanad sõidukid, mis seisavad hoiubaasides, on kasutuskõlbmatud ja neid pole aastaid liigutatud. Sõltumatud analüütikud on täheldanud, et enamik neist masinatest on surnud, mis tähendab, et neid pole võimalik enam lahingusse viia.