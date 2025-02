Roskosmose juht sai hundipassi: kes tuleb asemele ja mida on oodata tema järglaselt?

Venemaa president Vladimir Putin vabastas Roskosmose juhi Juri Borissovi ametist ja määras tema asemele Dmitri Bakanovi. Borissov oli ametis alates 2022. aastast, kuid tema juhtimisel ei suutnud Venemaa kosmoseprogramm konkurentidega sammu pidada. Eelmise aastaga võrreldes jäi kosmosesse saadetud rakettide arv oluliselt alla planeeritule. Samuti oli ebakindlus Moskvas rajatava Rahvusliku Kosmosekeskuse (Национальный космический центр, NKK) tuleviku osas üks teguritest, mida tema lahkumisega seostati. Kreml kinnitas, et vahetus on tavapärane rotatsioon ning Borissovi suhtes ei ole pretensioone.

Bakanov on majandusharidusega, tema varasem kogemus hõlmab tööd pangandussektoris, suurettevõttes Sitronics ja Roskosmose tütarettevõttes Gonets, mis tegeleb madalorbiidiliste satelliitside süsteemidega. Hiljuti töötas ta Venemaa transpordiministeeriumis, kus keskendus digitaalsele transformatsioonile. Tema määramine peegeldab suunda, kuhu Venemaa kosmoseprogramm liigub – fookus on satelliitide mitte mehitatud missioonide arendamisel.

Venemaa mahajäämus kosmoses on märkimisväärne, eriti satelliitide arvu poolest. 2025. aasta alguseks oli orbiidil üle 8000 USA ja ligi 1000 Hiina satelliiti, samas kui Venemaal oli neid vaid 307. See on probleem, kuna satelliidid on hädavajalikud nii side- kui ka luurevõimekuse jaoks. Kosmosevaldkonda on Venemaal traditsiooniliselt kontrollinud riiklikud ettevõtted, mistõttu erafirmadel on raske selles sektoris tegutseda. Borissov püüdis seda muuta, kuid tema ajal jäid reformid peamiselt seadusandlikule tasandile.