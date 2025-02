Porsche elektriautode laadimislahendus laienes Eestisse

Eestis on Porsche teenusega juba liitunud Eleport, Lidl ja Ionity laadimispunktid, kokku üle 300 laadija. 2025. aastal liituvad võrgustikku ka Alexela, Circle K ja Enefiti laadijad. Kogu Euroopas kuulub võrgustikku ligi 800 000 laadijat.

Porsche Charging Service teenust saavad kasutada kõik Porsche elektriautode ja pistikhübriidide omanikud. Porsche laadimisteenusega liitunud laadimisjaamu saab kasutada mitmel viisil: My Porsche rakenduse, Porsche laadimiskaardi, Plug & Charge tehnoloogia või Porsche RFID kiibiga võtmehoidja abil.

Teenusega liitunud laadimispunktid on nähtavad nii auto ekraanidel kui My Porsche äpis.

Rakendus näitab reaalajas saadavalolevaid laadimispunkte valitud asukohas, samuti kuvab see toetatud laadimisühenduste tüüpe ja maksimaalset laadimisvõimsust ning hinda.

• My Porsche rakendusega laadimiseks tuleb laadimisjaama juures avada rakendus, valida sealt sobiv laadija ja aktiveerida laadimine.

• Plug & Charge tehnoloogia, mis on saadaval vaid elektriautodele - selle puhul ei ole vaja laadimisjaama aktiveerimiseks teha midagi peale laadimisjuhtme ühendamise autoga. Auto ja laadimisjaam suhtlevad omavahel automaatsel. See tehnoloogia on hetkel saadaval ainult Ionity laadijates, kuid 2025. aastal lisandub tugi ka Eleporti laadijatele.