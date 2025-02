FOTOD | BMW toob esimest korda turule M3 CS universaalkerega versiooni

Auto on tellitav neljas värvitoonis, milleks on British Racing Green (roheline), Laguna Seca Blue (sinine), Frozen Solid White (valge) ja Sapphire Black (must metallikvärv). Katus ning katusepoiler on musta värvi ja kõrgläikega, sõiduki neeruvõre on disainilt minimalistlik ja raamideta. Autospordile viitava detailina on BMW M3 CS Touringu LED-esituled GT-võidusõiduautodele omaselt kollaka tooniga.