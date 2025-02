EKSPERT EETRIS | Tiina Tambaum: kas põlvkondadevaheline koostöö on päästerõngas?

Kas töö-, kogukonna- ja poliitikaelus kaasalöömine on nende jaoks piisavalt kättesaadav? Millised lahendused aitavad neil oma oskusi ja teadmisi paremini rakendada? Saates arutletakse, kuidas Eestis vanemaealiste võimalusi toetatakse ning mida tehakse ära, et neil oleks suurem roll ja enesekindlus igapäevaelus.

Saates räägitakse ka easõbralikest organisatsioonidest – mida saavad tööandjad teha, et pakkuda vanematele töötajatele paremaid tingimusi ja milliseid samme on juba astutud. Lisaks vaadeldakse lähemalt kogukonnatööd, mis mängib suurt rolli vanemaealiste sotsiaalses kaasamises. Eestis on pikaajaline kultuuritöö traditsioon, kuid kuidas saab kogukonnatööd muuta isikupõhisemaks ja tulemuslikumaks? Kogukonnatöö ABCD-mudel võib pakkuda uusi lahendusi, mis aitab vanemaealiste kaasamist Eesti ühiskonnas parandada.