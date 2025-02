REPLIIK | Ekspert Venemaa energiasüsteemist lahkumisest: parimal juhul läheb kõik hästi, halvimal juhul põleb televiisor läbi

Et mõista, miks Eesti, Läti ja Leedu lahkuvad laupäeval, 8. veebruaril 2025 nn BRELL-i energiaringist – see loodi juba Nõukogude ajal ja ühendab Venemaa, Valgevene, Eesti, Läti ja Leedu energiasüsteeme (2022. aastani ka Ukraina oma) –, tuleb kõigepealt aru saada, milleks see süsteem algselt loodi ja kuidas see toimib. Juba 2022. aastast pole ükski Balti riik enam Venemaalt ega Valgevenest elektrit ostnud. Siiski on nad seni kasutanud BRELL-i süsteemi omavahelise sageduse stabiliseerimiseks, hoides voolusagedust 50 hertsil.

Aga miks on elektri sagedus üldse oluline? Ning miks on Balti riigid 34 aastat pärast iseseisvumise taastamist endiselt seotud nõukogudeaegse energiasüsteemiga? Elektrisüsteemis ei ole olulised ainult volt ja amper – mis määravad elektri pinge ja tugevuse –, vaid ka voolusagedus. Just sagedus tagab, et elektriseadmed töötavad stabiilselt ega lähe rikki. Euroopas on elektri sagedus 50 Hz ning kõik kodumasinad, generaatorid, tootmisseadmed ja paljud muud süsteemid on selle sageduse jaoks kohandatud. Stabiilne sagedus aitab vältida elektroonikaseadmete kahjustumist pingekõikumiste korral.