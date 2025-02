KUULA | „Istmesoojenduse“ 215. osa: kui realistlik on omada elu jooksul 100 erinevat autot?

Anti Soo on autoentusiast, kes peab muuhulgas blogi 100autot . Nimi seletab väga sobivalt lahti, millega tegu - Anti plaanib ostes-müües-vahetades omada vähemalt 100 erinevat autot ning kirjutab igaühest. Hetkel on ta juba 61. auto juures, seega plaan tundub teostatav!

Valik on lai - 300-eurostest rontidest viiekohalise hinnaga sportautodeni. Millised on olnud seni säravaimad omatud autod? Kas on ka mõni, mis ootamatult südamesse pugenud ning millest pole üldse enam loobuda tahtnud, kuigi peaks?

Kuidas Anti autosid valib? Kas tal on nimekiri autodest, mida kindlasti omama peaks? Või on protsess rohkem uitmõtetest kanduv?

Kas seni on kõik autod leitud Eestist, või on auto järel käidud ka kaugemal? Millised on olnud kõige seikluslikumad auto järel käimised? Kas on ka mõni, mis „minema pääses“?