„Kui Trump midagi ei tee, saadab Kim kaks korda rohkem mehi asemele.“ Ekspert selgitab, millal naasevad põhjakorealased rindele

Põhja-Korea juht Kim Jong-un võib hakata kõhklema, kas saata Venemaale uusi vägesid, sest seni saadetud üksused pole lahingus hästi hakkama saanud ning see on tema armeele rohkem kahju kui kasu toonud. Kim lootis näidata oma vägesid kui hästi välja õpetatud ja võimekaid. Tegelikkuses on need üksused kandnud lahinguväljal suuri kaotusi, mis on maailmale ja eriti Lõuna-Koreale andnud Põhja-Korea jõu kohta hoopis vastupidise pildi. Põhja-Korea sõdurid on küll füüsiliselt vastupidavad ja head laskurid, kuid neil pole nüüdisaegse sõjapidamise kogemust ning nad ei suutnud lahinguväljal edukalt tegutseda. See tõi kaasa ebaproportsionaalselt suuri kaotusi, mis ületas isegi Venemaa armee kaotusi samas lahingutegevuse piirkonnas.