Meretuuleenergia arendusinsener: kui teha midagi hästi, eriti inseneeriavaldkonnas, on võimalik saavutada reaalseid ja mõõdetavaid tulemusi

Bakalaureuse esimesel aastal oli meil tuuleenergeetika-teemaline külalisloeng. Seda andis tookord endine Enefit Greeni tuulenergia valdkonnajuht Lauri Ulm . Mul lõi pirn põlema, sain aru, et tuuleenergia on loogiline puutepunkt mu senise hobi ja hariduse vahel. Kaks aastat hiljem, kui olin bakalaureusekaardi võrra rikkam, tundus ainuõige valik minna Taani Tehnikaülikooli tuuleenergeetikat edasi õppima. Tuuleenergia on Taanis olulisel kohal, tuuleenergia osakaal riigi energiasüsteemis on seal maailma kõige suurem. 1991. aastal püstitati Taanis maailma kõige esimene meretuulepark, tänaseni asuvad seal valdkonna suurimad ettevõtted. Lisaks on Taani Tehnikaülikool üks väheseid kõrgkoole Euroopas, mis pakub tuuleenergia erialal magistriprogrammi.

Taanis on loengud väga praktilised. Kui Eestis ülikoolis käies oli mul kotis alati kaasas pastakas ja vihik (või tahvelarvuti), siis Taanis käiakse loengus sülearvutiga. Teooria omandamisel on fookus pandud teadmiste rakendamisele programmeerimise ja projektiõppe kaudu. See on mõlema riigi kõrghariduse suur vahe, ma ei oodanud, et siin on nii kõrge programmeerimise ja matemaatika tase. Kahtlemata on need oskused viinud mind täna nii akadeemiliselt kui professionaalselt palju edasi. Olen väga kiiresti arenenud programmeerimises, eelkõige Python keeles, seda kasutan peaaegu igas aines. Suur eelis on ka see, et Taanis saavad tudengid valida endale meelepärase programmeerimiskeele, sellised võimalused teevad õppe paindlikuks.