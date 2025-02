Sportsedaan Alfa Romeo Giulia muutub ajalooks

Sportsedaan Alfa Romeo Giulia on omas klassis olnud aastakümneid üks kaunimaid ning võimekamaid. 2007. aastal FCA omandusse läinud bränd säilitas oma eripärad, 2021. aastal võttis FCA üle Stellantis ja sealtpeale on toimunud osav optimeerimine. Nüüd on järg kunagise sedaanide lipulaeva, Giulia käes. Sellisena saab see ajalooks. Giulia uus põlvkond on kõige tõenäolisemalt libajas linnamaastur. Mõtle mida tahad, alfafänn, kirjutab Accelerista.com.