VIDEO | NASA lõi roboti, mis suudab kaevata Kuu peal ühe päevaga 10 tonni pinnast

NASA on loonud robot-ekskavaatori IPEx, mis on mõeldud töötamiseks Kuu pinnal. See robot suudab täita nii buldooseri kui ka kalluri funktsioone ning selle peamine ülesanne on Kuul regoliidi kaevandamine ja transportimine. Regoliidist saab eraldada väärtuslikke ressursse, nagu vesinik, hapnik ja vesi, mis aitavad vähendada Maa pealt toodavate ressursside vajadust. NASA projekti juhi Jason Schuler sõnul on IPEx oluline osa agentuuri strateegiast tagada inimeste jätkusuutlik kohalolek Kuul ja kaugemalgi Päikesesüsteemis.