„Vana kooli kindralid lükkasid need tagasi.“ Ukrainas käib „droonivõidujooks“ ja kaotajale võivad tagajärjed olla kibedad

Droonid, mida juhitakse fiiberoptilise kaabli kaudu, ilmusid Ukraina sõjatandrile 2024. aastal ja on kiiresti levinud mõlema poole arsenalis. Nende peamine eelis tavaliste FPV-droonide ees on see, et need ei kasuta raadiosignaali, mis muudab need immuunseks elektroonilise sõjapidamise vastu. See seab küsimärgi alla varasemate elektroonilise võitluse süsteemide tõhususe ja sunnib otsima uusi vastumeetmeid.