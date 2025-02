Sõjaekspert: vaherahu tuleb Ukrainas ilmselt aasta keskpaigaks, kui mitte, riskivad Moskva ja Kiiev paljuga

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi andis Associated Pressile intervjuu, kus ta käsitles võimalikku relvarahu ning sõja lõppemise tingimusi. Zelenskõi rõhutas, et Ukraina osalus läbirääkimistes on hädavajalik, ja pidas äärmiselt ohtlikuks võimalikku USA ja Venemaa omavahelist kokkulepet ilma Ukraina osaluseta.

Ta märkis, et rahulepe on lähemal kui kunagi varem viimase kolme aasta jooksul, kuid see ei tähenda, et Venemaa võiks end sõjas võitjana tunda. Ta hoiatas, et selline pretsedent võiks julgustada Moskvat uuele agressiivsele käitumisele. Zelenskõi tõi esile, et USA uue presidendi Donald Trumpi administratsioon väljendab huvi sõja lõpetamise vastu ja Trump ise on lubanud kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Kuid Ukraina president rõhutas, et ta on valmis arutama rahuplaani koos USA-ga enne, kui Washington peaks pidama Venemaaga läbirääkimisi.