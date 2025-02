Elon Musk lubab juba 2025. aastal toota 10 000 humanoidrobotit Optimus

Elon Musk on seadnud eesmärgiks toota 2025. aastal 10 000 Tesla Optimus humanoidrobotit, kuid tunnistab ka, et see on ambitsioonikas plaan. Miljardär usub, et tegelik toodang jääb pigem mõne tuhande ühiku juurde, kuid rõhutab, et need robotid hakkavad Tesla tehastes täitma kasulikke ülesandeid. Tesla on juba esitlenud prototüüpe, kuid siiani on enamik demonstratsioone toimunud, nii, et robotit juhib ikkagi inimene.