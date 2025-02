„Rakett69“ ülesanded olid kantud tuuleenergiast

Esimeses ülesandes oli vaja meeskondadel teha kindlaks, kas valmis saanud tuulepargi osa vastab planeeringule. Meeskondadele oli ette antud tuulepargi joonis, mille põhjal oli stuudios asuvale maketile püstitatud 5 tuulikut. Lisaks tuulikutele oli maastikule paigutatud veel kolm paari kindelpunkte, mille põhjal mõõtmisi teostada. Võistlejate ülesanne oli veenduda, et kõik tuulikud on püstitatud korrektsetele kohtadele. Kui leiti viga, siis tuli kohtunikele selgitada, millised tuulikud on püstitatud vale koha peale ja kui palju nende asukoht ettenähtud kohast erineb. Kõige kiiremini vajutas nuppu ning esitas korrektse vastuse sinine tiim, kes tagas endale edasipääsu järgmisesse saatesse.