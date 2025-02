Läti teadlaste tähelepanek: majandusmetsas sirguval linnul on toitu vähe ja tervis vilets

Majandusmetsas ja vanas majandamata metsas rasvatihaseid (Parus major) uurinud Läti ja Eesti ülikoolide (Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool) teadlased tuvastasid, et majandusmetsas on putukate biomass väiksem ning seal on rasvatihase pojad ka viletsama tervisega. Kuigi poegade ellujäämus metsades ei erinenud, olid majandusmetsas sirgunud pojad suuremas stressis ja lühemate telomeeridega – see viitab lühemale elueale. Telomeerid on kromosoomide tipus olevad osad, mille lühenemine seostub vanusest tingitud haiguste avaldumisega, sealhulgas vähiga. On teada, et lindudel vähendab telomeeride lühenemine eluiga ning ka see, et telomeerid lühenevad kiiremini stressis olles ja elupaiga madalama kvaliteedi korral.