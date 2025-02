FOTOD | Uus iX – esimene BMW elektriauto, mille sõiduulatus ületab 700 kilomeetri piiri

Uus iX on 4965 mm pikk, 1970 mm lai, 1695 mm kõrge ning 3000 mm teljevahega. Linnamaasturi pagasiruum mahutab 500-1750 liitrit pagasit.

Värvivalikusse on eelmise mudeliga võrreldes lisandunud sinised Arctic Race Blue ja Tanzanite Blue metallikvärvid, must Carbon Black metallikvärv, hallid metallikvärvid BMW Individual Frozen Deep Grey, Dune Grey ja BMW Individual Frozen Pure Grey ning hõbedane Space Silver metalliktoon. Viimane neist on saadaval alates 2025. aasta suvest. BMW iX xDrive45 ja BMW iX xDrive60 mudeleid saab lisavalikuna tellida ka pronkstoonis BMW Individual Exterior Line Titanium Bronze.