Trump pärast Washingtoni kokkupõrget lennujuhtidele: lahkuge oma töökohalt

Trumpi administratsioon saatis lennujuhtidele e-kirja, milles kutsus neid üles töölt lahkuma vaid 24 tundi pärast Washingtoni lennuõnnetust.

Nad kuulusid sadade tuhandete föderaaltöötajate hulka, kellele saadeti neljapäeval kell 20.30 õhtul e-kiri, et survestada Trumpi abiliste erakordset pakkumist, mille eesmärk oli ajendada ametnikke massiliselt lahkuma.

E-kiri saadeti ligi 24 tundi pärast seda, kui helikopter Reagani riiklikul lennuväljal maandumisel American Airlinesi lennukiga kokku põrkas, tappes 67 inimest. Varasemate teadete kohaselt tegi sel ajal üks lennujuht kahe lennujuhi tööd.

„Me julgustame teid leidma tööd erasektoris niipea, kui te seda soovite,“ seisis personalijuhtimise ameti saadetud e-kirjas, vahendas The New York Times. „Tee Ameerika suurema heaolu poole on julgustada inimesi liikuma avaliku sektori madalama tootlikkusega töökohtadelt kõrgema tootlikkusega töökohtadele erasektoris.“

E-kirjas pakuti välja, et väljamaksete tegemise ajal võivad töötajad saada kohe teise töökoha või puhkuse oma unistuste sihtkohas, olles samal ajal endiselt valitsuse palgal. See soovitus on vastuolus aastaid tagasi kehtinud eeskirjadega, mis on keelanud föderaalametnikel teise sissetulekuallika leidmise.

Neljapäeva hilisõhtune e-kiri järgnes varasemale e-kirjale, milles pakuti föderaaltöötajatele ajendeid oma töökohast loobuma, näiteks kaheksa kuu palka, kui nad nõustuksid 6. veebruariks töökohalt lahkuma.

„Meie unistus on, et kõik, peaaegu kõik, töötaksid erasektoris, mitte avalikus sektoris,“ teatas Trump reedel föderaaltöötajate pressikonverentsil.

Trump üritas ühtlasi heita süüd mitmetele teistele isikutele, sealhulgas eelmistele administratsioonidele, väites: „Mina panin ohutuse esikohale. Obama, Biden ja demokraadid panid poliitika esikohale.“