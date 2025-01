FOTOD | Volkswagen esitles Eestis oma uudismudelit Tayron

Saksamaal Wolfsburgis loodud Tayron on saadaval nii viie- kui ka seitsmekohalisena. Tayron põhineb MQB evo platvormil. 4770 mm pikkune ja 2791 mm teljevahega Tayron paigutub suuruselt Touaregi ja Tiguani vahele. Autoga tohib vedada kuni 2,5 tonni kaaluvat haagist.

Ajamite valikus on pistikhübriidajam (eHybrid), kerghübriidajam (eTSI), turboga varustatud bensiinimootor (TSI) ja vana hea 2-liitrine diiselmootor (TDI). Jõuajamite võimsus on vahemikus 110 kW (150 hj) kuni 200 kW (272 hj). 4MOTION nelikveoga mudelid on saadaval turboga bensiini- ja diiselmootoritega.