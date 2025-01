DeepSeekist lekkis üle miljoni vestluse

Hiina generatiivse tehisintellekti põhise vestlusplatvormiga DeepSeek on vähemalt Lääne jaoks nähtavasti asi peagi ühelpool – peale selle, et kõigi kasutajate andmeid hoitakse Hiina Kommunistliku Partei kontrolli all olevates serverites, on värskelt laekunud info kohaselt olnud avalikult kättesaadavad üle miljoni vestluse kirjed.