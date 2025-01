Rahvusvahelistest kosmoseprojektidest unistanud tarkvaraarendaja leidis sobiva töökoha Eestist

Mereväes oli Marek puutunud kokku sidesüsteemidega, kust arenes edasi huvi raadioside vastu. „Kuidas me saame kätte 10cm*10cm*10cm kuubikust üldse mingeid kasutatavaid andmeid? See suurus on tavalise üks 1U kuupsatelliidi suurus ning neid lendab ümber maa juba päris palju,“ selgitab ta õhinal. „Sellised satelliidid lendavad umbes 500 km suurusel orbiidil, osad veidike kõrgemal, osad madalamal, mille nimi on Low Earth Orbit (LEO). Maal sõidad vahel mõnikümmend kilomeetrit linnast välja ja mobiililevi pole, aga see väike satelliit, mis seal üleval lendab, suudab ikka ühenduse saada ja igasuguseid andmeid tagasi Maale saata.“ Kosmos tõmbas Marekit magnetina enda poole ning seetõttu suundus ta õpinguid jätkama Tartu Ülikooli magistrantuuri. „Ülikoolis on tohutult põnev, kuid päevas on kõige tegemiseks ainult 24 tundi. Nii Tudengisatelliidi kui ka Kuupkulguri projektid on väga ägedad, viimasesse loodan ka ise peagi panustada,“ avaldab Marek.