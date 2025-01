Raketlane Kärt Pürn: me elame vaid korra ja kõiki võimalusi tuleks kasutada

Laia silmaringiga tüdruk usub, et kui mõnikord mingeid asju teha ei julge, siis tuleb mõelda, et me elame ainult ühe korra ja igasuguseid võimalusi tuleks kasutada. „Vahel ütleme seda sõpradega üksteisele naljaga, aga vahel on just sellist mõtteviisi vaja, et end kokku võtta ja midagi lahedat kogeda. Ka raketisaatesse kandideerimine võis algul tunduda hirmus, aga proovimata jätmine ja võimaluse kaotamine on ju veelgi halvem variant.“ Lisaks leiab Kärt, et ei tasu karta midagi uuesti proovida. „Läbi aja on olnud palju raketlasi, kes saatesse mitmendat korda kandideerivad ja alles siis edu saavutavad.“ Tüdruk katsetas saatesse pääsemist ka möödunud hooajal, kuid siis põhivõistlusele ei pääsenud. See aga motiveeris sel aastal veelgi enam pingutama ning nüüd oli koht 12 raketlase hulgas olemas. „Väiksena seda saadet vaadates tundsin alati, et tahaksin kunagi ise ka raketlane olla,“ on ta saavutatu üle õnnelik.