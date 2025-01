„Varjuda on raske.“ Ukrainlased pääsesid Velõka Novosilkas venelaste lõksust, kuid kaotavad taas linna. Miks see tähtis on?

Vene kaitseministeerium teatas 26. jaanuaril 2025, et on Velõka Novosilka linna vallutanud, kuid Ukraina armee ei ole seda seni kinnitanud. Ukrainlased rõhutavad, et vastupanu jätkub ja nende kontrolli all on osa linna.

Enne sõda 5500 elanikuga Velõka Novosilka on olnud aastaid Ukraina kaitseliinide oluline sõlmpunkt, sest see asub Donetski, Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblasti piiri ristumiskohas ning seal kulgeb mitu logistiliselt olulist teed. Sõja algusest alates on Venemaa üritanud linna hõivata, kuid siiamaani edutult. 2023. aastal suutsid Ukraina väed vasturünnakuga Vene positsioone linnast isegi kaugemale tõrjuda. Tugev surve sellele linnale on olnud juba 2014. aastast ja venelased on seda tahtnud väga enda kätte saada. Selle pärast on Velõka Novosilka kaotamisel Ukrainale ka sümboolne tähendus.