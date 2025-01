Keskklassi telefonide turul on uued tähed Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ja Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 seerias on viis mudelit

Keskmise hinnatasemega telefonide turusegmendis otsivad kõik tootjad seda võluretsepti, mis võimaldaks madalaima hinna eest pakkuda parimat kasutuskogemust. Xiaomile kuuluv kaubamärk Redmi on keskklassi telefonide turul alati tugev tegija olnud, keskendudes hinna-kvaliteedi suhtele. Soodsa hinna nimel tuleb sageli teha kompromisse ja seepärast ei täida odavam telefon tihtilugu ei välimuse ega võimaluste poolest kõrgeid ootusi. Seevastu äsja turule jõudnud uusim Redmi põlvkond Note 14 üllatab suurepäraste tehniliste omadustega ning mõne näitajaga edestavad isegi kordades kallimaid lipulaevu. Sellesse sarja kuuluvad lisaks Redmi Note 14 baasmudelile keerukamad ja kallimad mudelid Redmi Note 14 Pro ja Redmi Note 14 Pro+, seega valikuvõimalusi on küllaga.

Et pilt oleks selgem, toon välja kogu Redmi Note 14 tootevaliku.

Redmi Note 14 seeria disain

Redmi Note 14-l on alles palju selle eelkäija disainijooni. See telefon on mõneti suurem kui Redmi Note 14 Pro ja Redmi Note 14 Pro+, mis on välimuselt üsna sarnased.

Redmi Note 14 seeria telefonid on käepärased ehk neid on mugav käes hoida ja kasutada. Mudelitel Redmi Note 14 Pro ja Redmi Note 14 Pro+ on kumerate servadega ekraan, samuti on kumerad nende telefonide tagakaane servad. Erinevad ka kaameraplokid: Redmi Note 14-l asub kaameraplokk küljel ja selle moodustavad kolm elementi. Redmi Note 14 Pro ja Redmi Note 14 Pro+ kaameraplokk asub keskel, see on märksa suurem ning kaitseklaasiga kaetud plokki kuulub neli elementi. Telefoni Redmi Note 14 Pro+ kaameraplokki ääristab sooneline metallrõngas – telefonikaunistus, mis näeb luksuslik välja. Huvitav detail: Redmi Note 14-l on 3,5 mm audioliides (Pro versioonidel seda ei ole), mis asub üleval, mitte allosas.