TURVAKAAMERA VIDEO | Plahvatuslik rööv öö varjus: vaata, kuidas vargad said ligipääsu Hollandi muuseumi „kuldsetele reliikviatele“

25. jaanuari ööpimeduses ilmusid kolm kapuutsiga inimest Hollandi Drentsi muuseumi ette. Kaadritelt on näha, et nad kandsid kaasas spordikotti, raudkangi ja taskulampe. Ühtäkki katab ekraani valge sähvatus ja lõhkeainete abil tungitakse muuseumisse, mille galeriid sisaldavad ohtralt antiikesemeid ja kunsti alates teadaolevalt maailma vanimast paadist kuni ühe varajase Vincent van Goghi maalini, vahendab Smithsonian .

„See on meie jaoks sünge päev,“ ütles muuseumi direktor Harry Tupan.

Röövitud esemetest kõige hinnalisem on kuldne Coțofenești kiiver, mis pärineb umbes 450 e.m.a ja on üks Rumeenia ajaloopärandi tähtsamaid sümboleid.

Rumeenia president Klaus Iohannis ütles, et esemetel on Rumeenia rahvusliku identiteedi jaoks „erakordne kultuuriline ja ajalooline tähtsus“ ning nende kadumisel on „emotsionaalne ja sümboolne mõju ühiskonnale“.