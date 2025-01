1,2 miljonit eurot – haridusministeerium ostab sisse täiesti uue eksamite infosüsteemi

„Välist partnerit EIS-il varem tõesti ei ole olnud, toimus majasisene arendus, süsteemi arendas üks palgaline töötaja,“ rääkis Fortele ministeeriumi e-eksamite IT projektijuht Arturas Matšenas ja märkis, et see töötaja lahkus ministeeriumitöölt omal soovil.