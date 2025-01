Välk selgest taevast: riigiettevõte Elektrilevi paigaldab siiani Valgevene päritolu kaableid

Valgevene on agressorriigi Venemaa peamine partner tolle täiemahulises Ukraina-vastases sõjas. Just seetõttu puudutab enamik Euroopa Liidu majandus- ja isikuvastaseid sanktsioone nii Venemaad kui Valgevenet ning just seetõttu on keelatud ka Euroopa Liitu importida Valgevene päritolu tehnoloogiat, rauast valmistatud tooteid ja paljut muud.