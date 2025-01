Saksamaal projitseeriti Tesla tehasehoonele Muski natsisaluut. Võimud algatasid uurimise

Saksa pealinna Berliini lähedal Grünheides asuva Tesla tehase fassaadile ilmus neljapäeva õhtul pilt ettevõtte omanikust koos lisatud sõnaga „Heil“. Koos Muski ettevõtte nimega moodustas see fraasi „Heil Tesla“ - matkides fraasi „Heil Hitler“, mis kaasnes diktaator Adolf Hitleri võimuloleku ajal kasutatud natside tervituse projitseerimisega.

Musk tegi žesti kaks korda järjest Washingtoni kõne ajal üritusel, millega tähistati Trumpi teise ametiaja algust. See on tekitanud arutelu selle üle, kas žest kujutab endast natside tervitust.

Nüüd on Saksa võimud algatanud uurimise seadusevastaste organisatsioonide sümbolite kasutamisesse, sealhulgas algsesse Muski žesti, mida tehasel kujutati. Natsisaluudi kasutus või kujutamine Saksamaal on seadusevastane.

Teo on nüüd omaks võtnud Briti poliitiline rühmitus Led By Donkeys, töötades koos Saksa satiirilise kampaaniaga Zentrum für Politische Schönheit.

Saksamaa vasakpoolsed on öelnud, et kui Saksa võimud mõistavad rühmituse liikmed süüdi, näitaks see, et Muski žest oli tõepoolest natside saluut, mitte lihtsalt publiku tänamine, nagu Musk väitnud on.

Alguses eitasid Saksa võimud tehasele projitseeritud pildi tegelikkust, kuid hiljem ütles Saksa politsei pressiesindaja kohalikule ringhäälingule RBB, et nad on internetis levivaid pilte analüüsinud ning kohapeal käinud, kinnitades teo toimepanekut.

Led by Donkeys on Ühendkuningriigis regulaarselt selliseid aktsioone korraldanud, võttes sihikule populistlikke Briti poliitikuid, näiteks endist konservatiivset peaministrit Boris Johnsoni ja paremäärmuslikku Brexiti pooldajat Nigel Farage’i. Nad on projitseerinud videoid kuulsatele hoonetele nagu parlamendihoone Londonis.

Zentrum für Politische Schönheiti juht Philipp Ruch ütles Saksa meediale, et aktivistid kasutasid prožektorit mitmesaja meetri kaugusel hoonest ning lubas tulevikus sarnaseid tegusid.

Led By Donkeys esindaja ütles Briti meediale, et Musk kasutab oma rikkust paremäärmuslike parteide toetamiseks ja demokraatia alandamiseks.