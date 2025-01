Volkswagen lubab alanud aastal Eesti turule tuua mitmeid kaubikute ja matkaautode uudismudeleid

Statistika näitab seda, et Volkswageni maaletooja Moller Baltic Import tarnis 2024. aastal Eesti klientideni 2214 uut sõiduautot ning 398 tarbesõidukit. Sõiduautode müügi aastane kasv oli 84 ja tarbesõidukitel 34 protsenti.

„Me oleme möödunud aasta müügitulemustega väga-väga rahul. Andsime Baltimaades klientidele üle kokku 1455 tarbeautot. Eriti hea meel on meil Eesti tulemuse üle, mis on,“ ütles Volkswageni tarbeautode Baltimaade brändijuht Merili Ainsar.

Samas märkis Ainsar, et VW ei ole Eestis rahul oma positsiooniga tarbesõidukite turul, milleks 7,2-protsendine turuosa ja 7. koht.

„Me saame kindlasti teha paremini,“ sõnas ta. „Tahame tuua tarbesõidukeid Eesti turule 40 protsentri rohkem kui aastal 2024.“

Mis puutub automaksu temaatikat, siis ootas Volkswagen tegelikult tarbesõidukite müügile Eestis suurematki mõju. Alanud aastal hoiab turu ära kukkumise ära see, et kõik kaubamärgid on olnud raskustes kaubikute tootmisega ning kliendid lihtsalt vajavad sõidukite vahetust – seda lihtsalt ei saa enam edasi lükata.

Kui rääkida konkreetsete tarbesõidukite mudelite müügist eelmisel aastal, siis andis parima Crafteri müük moodustas 42 protsenti müüdud VW tarbesõidukitest, järgnes Transporter 29 protsendiga, Amarok 28 protsendiga (loe meie sõidumuljeid Aidu karjääris siit) ning Caddy 6 protsendiga. ID. Buzzi mudeliseeria saavutades elektriliste tarbesõidukite segmendis teise koha – Baltimaade peale kokku anti neid klientidele üle 87.

Mis puudutab alanud aastat, siis seab VW fookuse eelkõige Crafterile ia täiselektrilisele ID. Buzzile.

„Eesmärk on väga selge: tahame kahekordistada Crafteri osakaalu meie müüdud kaubikute seas. Tahame muuta selle tarbesõidukite etaloniks,“ ütles Merili Ainsar.

Selleks annab tema sõnul kindlust ka see, et Crafteri tootmine on käima saadud ja täna tellitud auto võib juba homme tootmisse minna.