Hiina teadlaste uuringus näidati, kuidas kaks populaarset keelemudelit ennast kloonisid. „Edukas enesekordamine ilma inimese abita on tehisintellekti jaoks oluline samm, et [inimest] üle kavaldada, ja see on varajane signaal petturitest tehisintellekti jaoks,“ kirjutasid teadlased uuringus.