YouTube söödab kasutajatele ette tundide pikkuseid reklaame

YouTube’i reklaamid on aastatega muutunud aina tüütumaks. Mis algas väikse sekkumisega video vaatamisse, on muutunud väga pikaks ja sagedaseks segajaks. Kuna reklaamiblokeerijad enam tihti ei tööta, on ainuke võimalus tellida YouTube Premiumi, millega ei tule ette enam ühtegi reklaami. See aga pole kõigile soodne valik, eriti arvestades Premiumi krõbedat hinda.

Reklaamid on viimasel ajal muutunud eriti pikaks. Üks Redditi kasutaja kaebas, et talle tuli ette 58-minuti pikkune reklaam, mida ei saanud vahele jätta.

Teised kasutajad mainisid teisigi reklaame, mis olid hämmastavalt pikad olnud. Kuigi ilma tõenditeta, väideti, et oldi nähtud 10-tunni ja 90 tunni pikkuseid reklaame.

Tõendeid otsinud, postitas üks kasutaja pildi kahe tunni ja 52 minuti pikkusest reklaamist 49 minuti pikkusel videol.

Kui aga pildi alumisse vasakusse nurka vaadata, on näha, et ta kasutab reklaamiblokeerijat. On võimalik, et YouTube söödab reklaamiblokeerijate kasutajatele ette absurdselt pika reklaami. Teine võimalus on, et reklaamiblokeerija ise blokeerib vahelejätmise nupu, mis teeb pikkade reklaamide olukorra veel hullemaks.

Kuid isegi neile, kes reklaamiblokeerijat ei kasuta, tulevad ette pikad reklaamid - üks kasutaja teatas pooleteise minuti pikkusest reklaamist, mida ei saa vahele jätta. YouTube seevastu teatas, et vahelejätmise variandita reklaamid peaks olema kuni 15 sekundit pikad.

Samas mainis platvorm enda jõupingutusi reklaamiblokeerijate tuvastamiseks ning et kasutajaid nende kasutamisest heidutada. YouTube ei öelnud otse, kas naeruväärselt pikad reklaamid on osa nende plaanidest reklaamiblokeerijaid blokeerida, kuid nii see tundub.

