Üle 30 000 km/h: teadlased avastasid planeedi, millel puhuvad kõige vingemad tuuled

Teadlased avastasid planeedi WASP-127b, mis asub üle 500 valgusaasta kaugusel Maast ja millel möllavad erakordselt kiired, 33 000 km/h (20 000 miili/h) kiirusega tuuled. See gaasihiiglane, mis on suurem kui Jupiter, kuid palju väiksema tihedusega, on üks kummalisemaid taevakehasid, mida astronoomid seni kunagi näinud on. Teadlased avastasid planeedi ekvaatori ümber kulgeva ülikiire ülehelikiirusel liikuva õhuvoolu, mis liigub kiirusega, mis on kuus korda suurem kui planeedi enda pöörlemine.