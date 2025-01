„Põhja-Korea tehnikaga saab relvastada kuni poole Vene armeest.“ Kim Jong-un ja Vladimir Putin andsid maailmale uue tormihoiatuse

Põhja-Korea on andnud Venemaale tsiviilveokiteks maskeeritud raketiheitjaid, et toetada Venemaa ja Põhja-Korea ühendvägesid Kurski oblasti lahingutes, kus umbes 60 000 Vene ja Põhja-Korea sõdurit üritavad tõrjuda 20 000 Ukraina sõdurit, kes on augustis alanud operatsiooni käigus vallutanud umbes 650 ruutkilomeetrit Venemaa territooriumi.

Põhja-Korea näitas esimest korda neid raketiheitjaid 2023. aastal Pyongyangi sõjaväeparaadil. Masinad, mis peidavad 122-millimeetrise kaliibriga ja 12-raudset raketiheitjat, pole küll teab kui täpsed, kuid võivad anda üllatusrünnakuteks sobiva eelise. Nende Gradi-laadsete süsteemide kohta on USA armee märkinud, et need ei sobi täppislöökideks, vaid vastasele kahju tegemiseks on vaja suure hulga selliste rakettidega katta suur pindala.