FOTOD | Uus auto Eestis: jõuline, mahukas ja kena Mazda CX-80

Uus CX-80 on koguni 4995 mm pikk, nii et tavalise Eesti kaubanduskeskuse parkla joonte vahele mahub see ära sentimeetri täpsusega. Teljevahe on samuti märkimisväärne: 3120 mm. See tähendab, et pagasiruum on avar nagu tantsusaal ja tagumises reas istujaid on põlveruumi nii palju, et sellega ei oska midagi pealegi hakata.